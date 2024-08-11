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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1851 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1851 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1851 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1851
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1851 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 3 крейцера 1851 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Баден 3 крейцера 1851 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Баден 3 крейцера 1851 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS67 PCGS
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 153 USD
Баден 3 крейцера 1851 на аукционе Heritage - December 4, 2014
Баден 3 крейцера 1851 на аукционе Heritage - December 4, 2014
Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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