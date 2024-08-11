Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1851 года (Баден, Леопольд)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 3 крейцера
- Год 1851
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1851 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (3)
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS67 PCGS
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 153 USD
Где продать?
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