Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1851 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1851
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1851 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1128 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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