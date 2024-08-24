Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1851 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1851
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1851 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6898 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1552 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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