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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1851 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1851 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1851 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1851
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1851 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1129 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • UBS (1)
Баден 1 гульден 1851 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1851 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Баден 1 гульден 1851 на аукционе Emporium Hamburg - February 27, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Баден 1 гульден 1851 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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