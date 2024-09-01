Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1851 года (Баден, Леопольд)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1851
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1851 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- UBS (1)
- WAG (1)
Где продать?
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