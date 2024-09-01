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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1851 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1851 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1851 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1851
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1851 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • UBS (1)
  • WAG (1)
Баден 1/2 гульдена 1851 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Баден 1/2 гульдена 1851 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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