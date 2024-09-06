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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 гульдена 1851 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 гульдена 1851 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 гульдена 1851 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1851
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1851 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Numedux - September 11, 2021
Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Heritage - July 29, 2021
Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Heritage - July 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Heritage - December 17, 2020
Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Heritage - December 17, 2020
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 8, 2019
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе Gärtner - February 9, 2018
Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1851 D на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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