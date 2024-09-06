2 гульдена 1851 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1851 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

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