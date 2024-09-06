Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 гульдена 1851 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 гульдена
- Год 1851
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1851 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (3)
- Busso Peus (1)
- Cayón (1)
- Gärtner (1)
- Goudwisselkantoor veilingen (1)
- Grün (3)
- Heritage (2)
- HIRSCH (2)
- Kroha (1)
- Künker (14)
- Möller (2)
- Numedux (1)
- Rauch (1)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
- WAG (5)
- Westfälische (4)
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 гульдена 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск