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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1852 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1852 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 крейцера 1852 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1852
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1852 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72169 проданному на аукционе Stack's Bowers за 120 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Emporium Hamburg - January 3, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 крейцера 1852 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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