Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1852 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1852
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1852 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72169 проданному на аукционе Stack's Bowers за 120 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Где продать?
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