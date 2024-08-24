Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1850 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1850 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 крейцера 1850 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1850
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1850 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2201 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 140 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Künker (2)
Баден 1/2 крейцера 1850 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Баден 1/2 крейцера 1850 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Баден 1/2 крейцера 1850 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 крейцера 1850 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1850 года Все баденские монеты баденские медные монеты баденские монеты номиналом 1/2 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск