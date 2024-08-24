Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1850 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1850
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1850 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2201 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 140 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2015.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Где продать?
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