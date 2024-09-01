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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1842 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1842 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 крейцера 1842 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1842
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1842 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2018.

Сохранность
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  • WAG (1)
Баден 1/2 крейцера 1842 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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