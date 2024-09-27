Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1842 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1842
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842
Средняя цена 770 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 гульден 1842
Средняя цена 170 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1842 D
Средняя цена 440 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1842
Средняя цена 50 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1842
Средняя цена 65 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1842
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1842
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск