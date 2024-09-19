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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 талера 1842 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 талера
  • Год 1842
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2535 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 19 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Баден 2 талера 1842 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
2590 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Баден 2 талера 1842 на аукционе Zöttl - August 7, 2022
Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Numedux - May 30, 2021
Баден 2 талера 1842 на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
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Баден 2 талера 1842 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Баден 2 талера 1842 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1842 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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