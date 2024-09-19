Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 талера 1842 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 талера
- Год 1842
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2535 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 19 июня 2018.
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Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
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Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
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Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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