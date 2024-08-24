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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1842 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1842 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1842 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1842
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1842 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5433 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.

Сохранность
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  • Stack's (1)
  • UBS (2)
  • Westfälische (1)
Баден Дукат 1842 на аукционе Stack's - March 22, 2022
Баден Дукат 1842 на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
3970 $
Цена в валюте аукциона 3970 USD
Баден Дукат 1842 на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
3966 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Баден Дукат 1842 на аукционе Coin Cabinet - January 31, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2021
Сохранность F
Цена
******
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Баден Дукат 1842 на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе Rapp - May 23, 2019
Продавец Rapp
Дата 23 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1842 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
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Баден Дукат 1842 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность UNC
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Баден Дукат 1842 на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность UNC
Цена
Баден Дукат 1842 на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1842 на аукционе UBS - September 13, 1999
Продавец UBS
Дата 13 сентября 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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