Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1842 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1842
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1842 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5433 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rapp
Дата 23 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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