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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1842 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1842 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1842 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1842
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1842 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 54 EUR. Торги состоялись 8 июля 2018.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Numismatica Ranieri (2)
  • WAG (1)
Баден 3 крейцера 1842 на аукционе Numismatica Ranieri - April 4, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1842 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Баден 3 крейцера 1842 на аукционе Numismatica Ranieri - May 22, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 22 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1842 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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