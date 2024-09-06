1/2 гульдена 1842 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1842 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 320 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.

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