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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1842 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1842
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1842 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 320 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.

Сохранность
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  • Russiancoin (2)
  • UBS (1)
Баден 1/2 гульдена 1842 D на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1/2 гульдена 1842 D на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1/2 гульдена 1842 D на аукционе Auctiones - June 16, 2019
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1842 D на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность AU
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Баден 1/2 гульдена 1842 D на аукционе HIRSCH - September 28, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1842 D на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1842 D на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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