Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1842 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1842
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1842 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 320 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.
Сохранность
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Где продать?
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