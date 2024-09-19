Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1842 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1842
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1842 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 39 EUR. Торги состоялись 9 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Баден 6 крейцеров 1842 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1842 на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1842 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск