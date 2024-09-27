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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1842 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1842
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1887 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 210 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 гульден 1842 на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Баден 1 гульден 1842 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Баден 1 гульден 1842 на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 гульден 1842 на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1842 на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1842 на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Баден 1 гульден 1842 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 гульден 1842 на аукционе Heritage - June 3, 2005
Баден 1 гульден 1842 на аукционе Heritage - June 3, 2005
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Баден 1 гульден 1842 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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