Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1842 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 гульден
- Год 1842
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1887 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 210 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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