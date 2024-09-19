Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1845 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1845
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1845 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6897 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3094 $
Цена в валюте аукциона 2850 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2225 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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