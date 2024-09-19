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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1845 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1845 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1845 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1845
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1845 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6897 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Дукат 1845 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3094 $
Цена в валюте аукциона 2850 EUR
Баден Дукат 1845 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2225 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Баден Дукат 1845 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1845 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1845 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1845 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1845 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1845 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1845 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1845 на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1845 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1845 на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1845 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Баден Дукат 1845 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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