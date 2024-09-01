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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1845 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1845
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1845 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 26 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • KM NUMIS (1)
Баден 6 крейцеров 1845 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 6 крейцеров 1845 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1845 на аукционе Coinhouse - June 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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