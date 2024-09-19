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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1845 года "Тип 1845-1852" (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1845 года "Тип 1845-1852" - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1845 года "Тип 1845-1852" - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1845
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1845 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1618 проданному на аукционе ibercoin за 45 EUR. Торги состоялись 31 марта 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ibercoin (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WAG (1)
Баден 1 крейцер 1845 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1845 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1845 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Баден 1 крейцер 1845 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Баден 1 крейцер 1845 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Баден 1 крейцер 1845 на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1845 на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Баден 1 крейцер 1845 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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