Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1845 года "Тип 1845-1852" (Баден, Леопольд)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1845
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1845 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1618 проданному на аукционе ibercoin за 45 EUR. Торги состоялись 31 марта 2016.
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