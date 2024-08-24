Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1845 года "Тип 1845-1852" (Баден, Леопольд)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 гульден
- Год 1845
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 210 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
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Где продать?
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