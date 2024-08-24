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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1845 года "Тип 1845-1852" (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1845 года "Тип 1845-1852" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1845 года "Тип 1845-1852" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1845
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 210 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Баден 1 гульден 1845 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Баден 1 гульден 1845 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Баден 1 гульден 1845 на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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