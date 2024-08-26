Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1845 года "Тип 1837-1845" (Баден, Леопольд)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 гульден
- Год 1845
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2269 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 360 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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