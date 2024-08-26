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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1845 года "Тип 1837-1845" (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1845 года "Тип 1837-1845" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1845 года "Тип 1837-1845" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1845
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2269 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 360 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
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Баден 1 гульден 1845 на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1845 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Баден 1 гульден 1845 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Баден 1 гульден 1845 на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Баден 1 гульден 1845 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1845 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 1 гульден 1845 на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1845 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1845 на аукционе Kroha - June 25, 2017
Продавец Kroha
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1845 на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1845 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1845 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1845 на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1845 на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1845 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1845 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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