Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1845 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 3 крейцера
- Год 1845
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1845 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 26 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- CoinsNB (1)
- Grün (1)
- Russiancoin (7)
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск