Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 талера 1845 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 42 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 талера
- Год 1845
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2700 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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