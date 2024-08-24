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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 талера 1845 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 талера
  • Год 1845
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2700 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Баден 2 талера 1845 на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Баден 2 талера 1845 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Баден 2 талера 1845 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 2 талера 1845 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1845 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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