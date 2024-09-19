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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1848 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1848
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Баден 1/2 гульдена 1848 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Баден 1/2 гульдена 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Баден 1/2 гульдена 1848 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1848 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1848 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1848 на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1848 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1848 на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1848 на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1848 на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1848 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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