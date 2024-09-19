Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1848 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1848
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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