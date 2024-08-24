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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1846 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 20 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
Баден 1/2 гульдена 1846 на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 CHF
Баден 1/2 гульдена 1846 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Баден 1/2 гульдена 1846 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1846 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1846 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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