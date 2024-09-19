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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1846 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1846
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 27

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1846
Средняя цена 730 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 гульдена 1846 D
Средняя цена 180 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
1 гульден 1846
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1846 D
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1846
Средняя цена 130 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1846
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1846
Средняя цена 220 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1846
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1846
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1846
Средняя цена
Продажи
0 0
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