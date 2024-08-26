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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1846 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1846 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1846 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1846
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1846 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Дукат 1846 на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность XF
Цена
2118 $
Цена в валюте аукциона 1900 CHF
Баден Дукат 1846 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3353 $
Цена в валюте аукциона 3120 EUR
Баден Дукат 1846 на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе Rhenumis - September 11, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1846 на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1846 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
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Баден Дукат 1846 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе Roma Numismatics - March 27, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 27 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
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Баден Дукат 1846 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1846 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Баден Дукат 1846 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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