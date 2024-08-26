Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1846 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1846
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1846 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 27 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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