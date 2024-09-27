Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 талера 1846 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 талера
  • Год 1846
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1846 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • GINZA (1)
  • Golden Lion (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (2)
  • Künker (4)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WCN (1)
Баден 2 талера 1846 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Баден 2 талера 1846 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2148 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе GINZA - October 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе Stack's - January 14, 2015
Баден 2 талера 1846 на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
Баден 2 талера 1846 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 талера 1846 на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1846 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск