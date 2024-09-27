Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 талера 1846 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 42 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 талера
- Год 1846
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1846 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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