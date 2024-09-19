Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1846 года "Тип 1845-1852" (Баден, Леопольд)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1846 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе
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