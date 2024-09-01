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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1846 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1846
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1846 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 651 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 50 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Sonntag (1)
Баден 6 крейцеров 1846 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Баден 6 крейцеров 1846 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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