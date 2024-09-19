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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1846 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1846
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 745 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 80 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • WAG (1)
Баден 1 гульден 1846 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Баден 1 гульден 1846 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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