Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1840 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1840
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1840 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2775 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (3)
  • Heritage (2)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (2)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Numimarket (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Heritage - April 18, 2011
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Heritage - June 13, 2010
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе Heritage - June 13, 2010
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 1/2 гульдена 1840 D на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1840 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск