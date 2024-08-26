Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1840 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1840
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1840 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2775 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS66 NGC
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Где продать?
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