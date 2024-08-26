1/2 гульдена 1840 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1840 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2775 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.

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