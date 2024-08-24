Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Баден
1840
Баден
Период:
1802-1871
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
Главная
Каталог
Баден
1840
Монеты Бадена 1840 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
Дукат 1840
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
43
Серебряные монеты
1 гульден 1840
Средняя цена
140 $
Продажи
0
20
1/2 гульдена 1840 D
Средняя цена
190 $
Продажи
0
18
6 крейцеров 1840
Средняя цена
95 $
Продажи
0
17
Медные монеты
1 крейцер 1840
Средняя цена
25 $
Продажи
0
3
Лучшие предложения
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион
24 авг. 2024
Varesi
Аукцион
27 сент. 2024
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион
24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Баден
Период
1802-1871
Категория
Зактрыть
???
Баден
Период
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить