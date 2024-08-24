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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1840 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1840
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 43

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1840
Средняя цена 140 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1840 D
Средняя цена 190 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1840
Средняя цена 95 $
Продажи
0 17

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1840
Средняя цена 25 $
Продажи
0 3
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