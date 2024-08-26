Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1840 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1840 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1840 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1840
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1840 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4043 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 24 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
Баден 1 крейцер 1840 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1840 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1840 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Баден 1 крейцер 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1840 года Все баденские монеты баденские медные монеты баденские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск