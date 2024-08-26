Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1840 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1840
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1840 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4043 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 24 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
- WAG (1)
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