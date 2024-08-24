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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1840 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1840
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2907 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 8 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Stack's - January 20, 2020
Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Numisor - April 5, 2018
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Numisor - November 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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