Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1840 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1840
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2907 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 8 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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