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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1840 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1840 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1840 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1840
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1840 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Дукат 1840 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2279 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Баден Дукат 1840 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
2368 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Баден Дукат 1840 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Дукат 1840 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1840 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Дукат 1840 на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1840 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Баден Дукат 1840 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Дукат 1840 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Баден Дукат 1840 на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1840 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность UNC
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Баден Дукат 1840 на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
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Баден Дукат 1840 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Баден Дукат 1840 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 NGC
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Баден Дукат 1840 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
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Баден Дукат 1840 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
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Баден Дукат 1840 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
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Баден Дукат 1840 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
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Баден Дукат 1840 на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1840 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1840 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1840 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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