Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1840 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1840
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1840 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2279 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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