Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1840 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 гульден
- Год 1840
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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