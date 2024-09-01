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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1843 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1843
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1843 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2985 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Баден 1/2 гульдена 1843 D на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Баден 1/2 гульдена 1843 D на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Баден 1/2 гульдена 1843 D на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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