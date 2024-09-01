1/2 гульдена 1843 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1843 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2985 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

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