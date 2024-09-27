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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1843 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1843
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843
Средняя цена 500 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 гульден 1843
Средняя цена 90 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1843 D
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1843
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1843
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1843
Средняя цена 20 $
Продажи
0 4
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