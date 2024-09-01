Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 талера 1843 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 талера
- Год 1843
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3437 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1650 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
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Дата 27 мая 2017
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Дата 28 мая 2016
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
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Дата 10 декабря 2014
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
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Где продать?
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