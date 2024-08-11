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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1843 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1843 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1843 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1843
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1843 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 8 июля 2018.

Сохранность
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  • HIRSCH (2)
Баден 6 крейцеров 1843 на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Баден 6 крейцеров 1843 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден 6 крейцеров 1843 на аукционе HIRSCH - February 18, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 18 февраля 2011
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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