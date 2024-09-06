Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1843 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1843
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1843 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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