Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1843 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1843 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1843 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1843
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1843 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (8)
  • Leu (3)
  • MDC Monaco (1)
  • Möller (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (1)
Баден Дукат 1843 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2388 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Баден Дукат 1843 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Баден Дукат 1843 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе V. GADOURY - November 30, 2013
Продавец V. GADOURY
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1843 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Баден Дукат 1843 на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1843 года Все баденские монеты баденские золотые монеты баденские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск