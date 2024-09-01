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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1843 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1843 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1843 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1843
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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