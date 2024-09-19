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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1843 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1843 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1843 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1843
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1843 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1231 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Grün (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (1)
Баден 1 крейцер 1843 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1843 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Баден 1 крейцер 1843 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Баден 1 крейцер 1843 на аукционе Coinhouse - June 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Баден 1 крейцер 1843 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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