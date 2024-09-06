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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1847 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1847
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Felzmann (1)
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  • Künker (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Zöttl (1)
Баден 1/2 гульдена 1847 на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Баден 1/2 гульдена 1847 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1847 на аукционе Solidus Numismatik - December 3, 2016
Продавец Solidus Numismatik
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1847 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Баден 1/2 гульдена 1847 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1847 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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