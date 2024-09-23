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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1847 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1847
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847
Средняя цена 530 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 гульдена 1847 D
Средняя цена 210 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 гульден 1847
Средняя цена 110 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1847
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1847
Средняя цена 30 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1847
Средняя цена 75 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1847
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1847
Средняя цена
Продажи
0 0
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