2 гульдена 1847 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1847 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3112 проданному на аукционе Stack's Bowers за 718.75 USD. Торги состоялись 18 декабря 2007.

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