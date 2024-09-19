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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 гульдена 1847 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 гульдена 1847 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 гульдена 1847 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1847
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1847 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3112 проданному на аукционе Stack's Bowers за 718.75 USD. Торги состоялись 18 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 55000 JPY
Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 11, 2021
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе HERVERA - July 11, 2019
Продавец HERVERA
Дата 11 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1847 D на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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