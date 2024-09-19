Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 гульдена 1847 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 гульдена
- Год 1847
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1847 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3112 проданному на аукционе Stack's Bowers за 718.75 USD. Торги состоялись 18 декабря 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 11 июля 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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