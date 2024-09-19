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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1847 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1847
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1847 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2989 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Баден 1 гульден 1847 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Баден 1 гульден 1847 на аукционе Busso Peus - January 19, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 19 января 2019
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Баден 1 гульден 1847 на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 гульден 1847 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1847 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 гульден 1847 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1847 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1847 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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