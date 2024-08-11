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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1847 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1847 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1847 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1847
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1847 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1532 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 19 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Coins.ee (2)
  • HIRSCH (3)
Баден 3 крейцера 1847 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1847 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Баден 3 крейцера 1847 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Баден 3 крейцера 1847 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Баден 3 крейцера 1847 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Баден 3 крейцера 1847 на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1847 на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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