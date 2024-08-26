Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1847 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1847 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1847 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1847
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1847 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
Баден 6 крейцеров 1847 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Баден 6 крейцеров 1847 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Баден 6 крейцеров 1847 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 7, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 6 крейцеров 1847 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1847 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск