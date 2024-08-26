Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1847 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1847
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1847 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
- Künker (1)
- Möller (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск